بالفيديو.. مظاهرات في أدنبره للمطالبة باستقلال اسكتلندا

المصدر: أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر السبت في أدنبره في اسكتلندا للمطالبة باستقلال هذه المقاطعة البريطانية قبل أقل من شهر من موعد بريكست، فيما تتزايد الدعوات لإجراء تصويت جديد حول الانفصال عن بريطانيا.

وانطلق المتظاهرون قرابة الساعة 12,00 ت غ من متنزه هوليرود الملكي حاملين أعلام اسكتلندا وارتدى بعضهم اللباس الاسكتلندي التقليدي، وبينهم النائبة عن حزب الاستقلاليين الاسكتلنديين الحاكم جوانا شيري، التي كانت وراء إجراء أمام القضاء الاسكتلندي يطالب بضمان التزام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قانونا صوت عليه النواب في سبتمبر ويفرض عليه طلب تأجيل بريكست في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وكان منظمو التظاهرة "الجميع تحت الراية نفسها" يأملون في مشاركة مئة ألف شخص على الأقل. والسنة الماضية شارك حوالي 20 ألف شخص، بحسب الشرطة، فيما تحدث المنظمون عن خمسة أضعاف هذا الرقم.

وكان الاسكتلنديون صوتوا في استفتاء على استقلال مقاطعتهم نظم في سبتمبر 2014 لكن رافضي الانفصال فازوا بنسبة 55%.

غير إن ذلك حصل قبل استفتاء يونيو 2016 على بريكست والذي صوت فيه 62% من الاسكتلنديين ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وهم يتخوفون من عواقب بريكست بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على الاقتصاد.

وتعتزم رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن تنظيم استفتاء ثان حول هذا الموضوع بحلول العام 2021.

وكتبت على تويتر السبت انه لا يمكنها المشاركة في المسيرة، لكن "أفكارها" كانت مع المشاركين وقالت لهم "يجب ألا تنتابكم أي شكوك: الاستقلال آت".