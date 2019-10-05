كوستاريكا مرشحة لمقعد فنزويلا في مجلس حقوق الإنسان

المصدر: سان خوسيه - أ.ف.ب

أعلن رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، أن بلاده مرشحة لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لأن فنزويلا غير مؤهلة لذلك، بسبب الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية التي سجلتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وكتب ألفارو في تغريدة على تويتر بالإسبانية والإنجليزية: «بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لحظها تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التشيلية ميشيل باشليه، نظام فنزويلا ليس مرشحاً مناسباً لمجلس حقوق الإنسان وكوستاريكا مرشحة كبديل». وأكد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو في تغريدة باللغة الإسبانية، دعمه الكامل لترشيح كوستاريكا.