ترامب يعرب عن ثقته بتحقيق فوز"كبير" في الانتخابات المقبلة

المصدر: (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته أنه سوف يهزم المحاكمة الخاصة باتهامه بالتقصير في مجلس الشيوخ ، وسوف يظل في المنصب، فيما أشار إلى أنه سوف يدعو الديمقراطيين إلى إجراء تصويت كامل في مجلس النواب لإجازة التحقيق بالتقصير الجاري في المجلس.

وقال ترامب: "ثم سوف نأخذه إلى مجلس الشيوخ وسوف نفوز. إن الجمهوريين متحدون للغاية". وأعرب عن ثقته أيضا أنه والجمهوريون سوف يفوزون بالانتخابات العام المقبل. وأن انتصاره سوف يكون "كبيرا"، على حد قوله.

وذكر ترامب متحدثا للصحفيين خارج البيت الأبيض "أنا لا أهتم بالسياسة، أنا أهتم بالفساد".

وأشار ترامب إلى أنه لن يلتزم بالتعاون مع التحقيق بالتقصير، قائلا: "هذا يرجع للمحامين".