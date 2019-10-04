«ميتاج» يقطع الكهرباء عن 44 ألف منزل في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د.ب.أ

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أمس، أن إعصار «ميتاج»، الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من كوريا الجنوبية وصاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، تسبب في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة آخرين. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإعصار تسبب أيضاً في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وانقطعت الكهرباء مؤقتاً عن أكثر من 44 ألف منزل. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جرى العثور على زوجين مسنين ونجلهما متوفيين في بلدة بوسان الساحلية بعدما طمر انهيار أرضي منزلهم. ولقت أيضاً امرأة (65 عاماً) حتفها بعدما دفُنت تحت الطين والأنقاض في بوسان. وتردد أن الأمر استغرق سبع ساعات للعثور على جثتها.

وأفادت تقارير بفقد شخصين في جزيرة جيجو بجنوب البلاد. ويتحرك الإعصار ميتاج الآن في حركات دائرية كالدوامة فيما يشق طريقه إلى اليابان.

