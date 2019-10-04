مقتل 7 في سقوط قاذفة متقادمة في ولاية أميركية

المصدر: واشنطن ـ رويترز

أعلنت السلطات أن قاذفة بي 17 تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية سقطت واحترقت لدى محاولتها الهبوط اضطرارياً بمطار قرب هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية أول من أمس.

مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإغلاق المطار لساعات عدة. وأبلغ كيفين ديلون المدير التنفيذي لسلطة مطارات كونيتيكت الصحافيين بأن القاذفة (فلاينج فورترس بي 17) وهي من طراز بوينغ عادت إلى مطار برادلي الدولي بعد عشر دقائق من إقلاعها عقب الإبلاغ عن «مشكلة ما» ولكنها فقدت السيطرة على المدرج واصطدمت بمنشأة صيانة وخزانات تحوي سائلاً لمنع تكون الجليد.

وقال جيمس روفيلا، رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة للصحافيين، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث وإن ستة آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة. ‭‭ ‬‬وأضاف روفيلا أن الطائرة كان على متنها 13 شخصاً وأن بعضهم بين القتلى.

وهرعت أطقم إنقاذ تابعة لوكالات الاستجابة الطارئة إلى موقع الحادث في نهاية المدرج، وجرى إغلاق المطار الواقع ببلدة ويندسور لوكس لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة بعد الحادث. وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إنها تجري تحقيقاً في الحادث.