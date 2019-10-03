طلب اجتماع لمجلس الأمن بشأن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

المصدر: أ ف ب

دعت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا اليوم الخميس إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، بعد آخر تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية انطلاقا من غواصة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

يأتي طلب عقد اجتماع فيما من المقرر إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع في السويد حول القدرات النووية لهذا البلد.

وترى الدول الأوروبية الثلاث أنه يجب إبقاء الضغوط على كوريا الشمالية، وكانت طلبت بالمثل في أغسطس، وبعد تجربة صاروخية عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن اختتمت ببيان من الدول الثلاث شدد على الحاجة إلى إبقاء العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ.

تخضع كوريا الشمالية لثلاثة أنظمة عقوبات تبنتها الأمم المتحدة في العام 2017 بهدف جعلها توقف برامجها النووية والبالستية. وتشمل القيود المفروضة واردات النفط وحظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والأسماك والمنسوجات.

منذ التقارب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، دعت الصين وروسيا إلى رفع العقوبات من أجل البدء في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا الطرح حتى الآن.

وقالت كوريا الشمالية الخميس إنها أطلقت الأربعاء صاروخاً بالستياً من غواصة في ما وصفته بأنه "مرحلة جديدة" من برنامجها العسكري.