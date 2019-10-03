الاتحاد الأوروبي: اقتراح بريطانيا للخروج يتضمن "خطوات إيجابية"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح الذي قدمته بريطانيا يوم الأربعاء بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تضمن "خطوات تقدم إيجابية" لكن لا تزال هناك "بعض النقاط المعقدة التي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة".

وأضافت المفوضية في بيان أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي بأنه سيتم فحص النص القانوني بموضوعية وفي ضوء "المعايير المرعية" للاتحاد.

وتابعت المفوضية "الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا. ما زلنا متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. مثلما كنا على مدى ثلاث سنوات".