ميركل: لا يوجد سبب بعد لرفع العقوبات عن روسيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا يوجد سبب بعد لرفع العقوبات عن روسيا، وذلك على الرغم من تحقيق تقدم في حل الصراع في أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء عقدته مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برلين، أمس، اعترفت ميركل بحدوث تقدم، لكنها قالت إن هذا التقدم لا بد أن تتبعه خطوات أخرى، «ولذلك فإن ما يمكن قوله الآن هو أنه لا يمكننا رفع العقوبات».

ورأت ميركل أن الاتفاق على منح شرق أوكرانيا وضعاً خاصاً يحقق الشروط اللازمة لعقد لقاء قمة جديد، مشيرةً إلى أن هذه القمة ستنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، لكنها قالت إنه لا يزال يتعين تحديد موعد لها.

وستكون هذه هي أول قمة يعقدها زعماء مجموعة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) منذ ثلاثة أعوام.

وتؤدي اتفاقية مينسك 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا دوراً مهماً في الوضع الخاص الذي تم إقراره لشرق أوكرانيا من قِبل مجموعة اتصال أوكرانيا التي تضم ممثلين عن أطراف الصراع في الجمهورية السوفييتية السابقة. كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ومن المنتظر تمديد هذه العقوبات في ديسمبر المقبل.