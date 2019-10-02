قتيل وجرحى باعتداء في فنلندا

المصدر: هلسنكي - أ.ف.ب

قتل شخص وأصيب عشرة بجروح إثر اعتداء وقع، أمس، في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن شاباً يحمل سيفاً اقتحم أحد الصفوف.

وأفادت الشرطة أن بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم والذي تم اعتقاله. وجاء في بيان شرطة شرق فنلندا «استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادثة. تم اعتقال المنفّذ وإجلاء الجرحى». وذكرت وسائل إعلام فنلندية نقلاً عن شهود عيان، أن المهاجم المشتبه به اقتحم صفاً في «كليّة سافو المهنية» صباح الثلاثاء.

وقال شاهد عيان لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة «كيسكيسومالاينن» إن المهاجم «ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن» قبل أن يطلق «نوعاً من القنابل الحارقة الصغيرة».

بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تدعى روزا كوكونين وتعمل في مرآب للسيارات مقابل المعهد لقناة «إم تي في» الفنلندية أن معلمة هرعت من المبنى والدم يسيل من يدها.

وصرّحت كوكونين للقناة التلفزيونية الإخبارية «بينما كنت أساعد المدرّسة، بدأت أسمع صرخات أخرى تطلب المساعدة. وكان الطلبة يفرّون إلى مرآبي». وأفادت وكالة «إس تي تي» الفنلندية للأنباء أن الطلبة وصفوا السلاح بأنه «سيف طويل»، مشيرين إلى أن المهاجم «بدأ يلوّح بالسيف داخل الصف». وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

ووصف رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في تغريدة الهجوم بـ«المثير للصدمة والمستهجَن تماماً».