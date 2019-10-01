نيودلهي تدافع في واشنطن عن حقّها في شراء أسلحة روسية

المصدر: أ ف ب

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الإثنين عن حقّ بلاده في شراء نظام دفاع جوّي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالردّ عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.

وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو "لقد قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ".

وأضاف "لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أيّ دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أميركا".

ودعا الوزير إلى "الاعتراف" بحقّ بلاده في "حرية الاختيار".

وكانت نيودلهي وافقت العام الماضي على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز أس-400 مقابل 5,2 مليارات دولار.

ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانوناً ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.