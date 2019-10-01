مرشح ثانٍ يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

المصدر: ■ عواصم - أ.ف.ب

أعلن عبد الله عبد الله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، برغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ إعلان عبد الله «سابقاً لأوانه».

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، أنها تريد من المرشحين التحلي بضبط النفس بانتظار النتائج الأولية والنهائية للجنة الانتخابية.

وأول من أمس، أعلن أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، هو أيضاً فوزه بالقول لإذاعة «صوت أمريكا» أنه «وفقاً لمعلوماتنا صوّت 60 إلى 70 في المئة من الأشخاص لفريقنا».

وبرغم العدد الكبير من المرشحين، يُنظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها سباق ثنائي بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني، وهي رابع انتخابات رئاسية تنظَّم منذ طرد حركة طالبان من السلطة في 2001.

ونُظم الاقتراع دون حوادث أساسية تُذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة طالبان.