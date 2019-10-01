عاصفة تعطّل حركة القطارات شمالي ألمانيا

عطلت عاصفة مصحوبة برياح شديدة حركة القطارات في شمال ألمانيا، أمس، كما أودت بحياة رجل سقطت شجرة على سيارته.

وقالت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا على «تويتر»: إن خدمات المسافات الطويلة على خطي برلين-هامبورج وبرلين-هانوفر وغيرهما توقفت.

وقالت صحيفة في هانوفر، إن قطاراً فائق السرعة اصطدم بشجرة سقطت في طريقه شرقي المدينة، مما أدى لإصابة السائق كما تضررت الأسلاك التي تعلو القطار وعدة أبراج كهربية. وأضافت الصحيفة أن الركاب، وعددهم 250، غادروا القطار دون أن يلحق بهم أذى. وقالت ناطقة باسم الشرطة، إن رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً لقي حتفه عندما عجز عن النزول من سيارته بعد أن سقطت عليها الشجرة وهو في طريقه إلى بلدة ويتنبرج التي تبعد نحو 85 كيلومتراً جنوب غربي برلين. برلين ــ رويترز

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