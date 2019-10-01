باكستان تستدعي نائب سفير الهند للاحتجاج على قصف في كشمير

المصدر: ■ إسلام آباد ــ رويترز

استدعت الحكومة الباكستانية، أمس، أكبر دبلوماسي هندي في البلاد بشأن اتهامات بقصف من الجانب الهندي أسقط قتيلين في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسلام أباد من إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الدولتين اللتين تملكان أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن عجوزاً عمرها 60 عاماً وصبياً عمره 13 عاماً لقيا حتفهما بينما أُصيب ثلاثة آخرون في قصف عبر خط السيطرة بين شطري كشمير قرب الحدود غير الرسمية مع الهند يومي السبت والأحد الماضيين.

بيان

وذكر بيان للوزارة أن «انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار تمثل تهديدا للسلام والأمن بالمنطقة وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجياً»، مضيفةً أن الناطق باسمها استدعى نائب السفير الهندي جوراف أهلواليا للتنديد بالحادث.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الهندية إنه ليس لدى الوزارة تعليق فوري على الأمر.

وتتبادل الهند وباكستان اتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2003 بأعمال قصف وإطلاق نار عبر خط السيطرة، مما تسبب في مقتل العشرات منذ بداية العام الحالي.

وتتهم الهند أيضاً باكستان بدعم متشددين على أراضيها، وهو زعم تنفيه إسلام أباد.

يأتي الحادث الأخير وسط توتر بين البلدين الجارين تصاعد بشكل حاد في أعقاب تحرك نيودلهي، لتغيير وضع الحكم الذاتي في المنطقة الخاضعة لسيطرتها بكشمير في أغسطس الماضي.