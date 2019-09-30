ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات الأمريكية في الكونجرس

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة، وفقاً لقناة العربية.

وعبر رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي أمس عن مخاوفه من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض أميركا القومي للخطر، وقال النائب الديموقراطي آدم شيف في مقابلة صحافية على شاشة ان بي سي انه :«من المهم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة والتأكد من أن الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع الرؤساء الأجانب، خصوصا مع الرئيس بوتين، لا يضر بأمننا القومي» لأن هذا برأيه يكون لدعم حملته الانتخابية.