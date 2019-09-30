تسعيني: أزمة تغير المناخ أسوأ من الحرب العالمية الثانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اعتقل ما يزيد على 25 مرة وتم إرساله للسجن بعد أحكام متعددة بسبب إمعانه في تكسير أسوار قاعدة عسكرية أمريكية في التسعينيات. جون لاينز، أقدم معارض بريطاني محارب لموجات الانقراض يرى أن قضية تغير المناخ أسوأ من الحرب العالمية الثانية.

لابنز، البالغ 91 عاماً كان في الحادية عشرة من العمر حين اندلعت الحرب العالمية الثانية، وهو يعتبر أن قادة العالم اليوم لا يبدون رد فعل حيال الاحتباس الحراري "ملحاً" بما يكفي، على غرار ما كانوا يفعلون أيام الحرب.

ويقول في حديث صحفي له وفقاً لما نقله موقع "مترو" البريطاني: "لقد قال ونستون تشرشل يوماً الدماء والتعب والدموع والعرق أيام الحرب، إلا أن السياسيين اليوم لا يقولون شيئاً مطلقاً، ولا يتصرفون بدافع الإلحاح عينه الذي كان حين كان الأمر يتعلق بالقتل".

يعتبر لاينز أن ما نشهده اليوم ليس مجرّد صراع بل حالة انقراض، وهو صاحب باع طويل في النشاط النضالي بدءاً من عام 1982، مروراً بتظاهرات مناهضة للحرب في العراق وفلسطين.

وحين تسأل ابن مقاطعة شرق ساسكس عن الحل الممكن لأزمة الاحتباس الحراري العالمي فإنه يجيب: " يكمن الحلّ في عقول الناس كما كان الأمر خلال الحرب. ولا بدّ لهم أن يسألوا أنفسهم ما الذي يسعهم فعله الآن، فالمسألة بغاية الأهمية".