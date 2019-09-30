مقتل شخصين في اشتباكات بمخيم للمهاجرين باليونان

المصدر: وكالات

لقي مهاجران حتفهما بعد حريق شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية اندلعت على إثره أعمال شغب .

وأكدت وكالة أنباء أثينا، نقلاً عن مصادر بالشرطة وفاة شخصين امرأة وطفل.

وقال شاهد أفغاني لفرانس برس إنه رأى طفلين متفحمين وجثة امرأة، واندلعت أعمال شغب بسب تأخر رجال الإطفاء.

وقال فيدوز (15 عاما) "بدأ الحريق في المخيم، واشتعلت النيران في ست أو سبع حاويات (يقيم فيها مهاجرون) اتصلنا برجال الإطفاء الذين وصلوا بعد 20 دقيقة ما أثار غضبنا".

وتابع "استغرق الأمر فترة طويلة لإخماد الحريق، حوالى نصف ساعة، قمنا بمساعدة الأشخاص داخل الحاويات وعثرنا على طفلين متفحمين وجثة امرأة".

وأفاد بيان الشرطة أن أعمال الشغب بدأت إثر اندلاع حريقين، الأول خارج المخيم والآخر بداخله، بعد 20 دقيقة.