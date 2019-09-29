الولايات المتحدة تطلب من إيران الإفراج عن أحد مواطنيها

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في مستشفى في نيويورك إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي.

ولا يمكن للوزير الإيراني المستهدف بعقوبات أمريكية التحرّك في نيويورك إلا ضمن مساحة محددة في محيط مقرّ الأمم المتحدة في مانهاتن. وطلب نتيجة لذلك تصريحاً ولكن تم رفضه، بغية الوصول إلى المستشفى حيث تخت راونجي.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية: «شرحنا للبعثة الإيرانية أنّ طلب التنقل سيمنح في حال أفرجت إيران عن مواطن أمريكي».وأوضحت أنّ «إيران تحتجز بشكل غير عادل عدداً من الرعايا الأمريكيين منذ سنوات، ما يجعل عائلاتهم وأصدقاءهم الذين لا يستطيعون رؤيتهم بحرية يعانون».