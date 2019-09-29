30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مراسم تأبين شيراك غداً

المصدر: باريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية سيحضرون مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، غداً الاثنين.

وقال الإليزيه، في بيان، إن بين الرؤساء الذين أُعلن عنهم الروسي فيلاديمير بوتين، والإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والكونغولي دينيس ساسو نجيسو، ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

وستُجرى هذه المراسم للرئيس الفرنسي الأسبق الذي توفي، الخميس الماضي، عن عمر 86 عاماً، في كنيسة سان سولبيس. وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

ومن الشخصيات الأجنبية التي أعلنت مشاركتها أيضاً قادة سياسيون كانوا يشغلون مناصبهم في فترة حكم شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف.