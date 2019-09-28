طائرة رئيس وزراء باكستان تهبط اضطراريا بسبب عطل فني

المصدر: وكالات

غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطراريا في نيويورك بعد تعرضها أمس الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي.

وذكرت قناة"جيو نيوز" اليوم السبت أنه يجرى إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق.

وقالت أنه تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا.

ولم يتم كشف النقاب عن طبيعة هذا الخلل الفني.

وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك وسوف يستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني. ولم يتضح بعد المدة التي سوف يستغرقها إصلاح هذا الخلل .