تحرير 300 طفل من براثن المتطرّفين في نيجيريا

المصدر: ■ كادونا، جنيف - وكالات

قال ناطق باسم الشرطة النيجيرية، أمس، إنها أنقذت أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا شمالي البلاد.

وتتراوح أعمار الأطفال بين نحو خمس سنوات وأواخر سن المراهقة، فيما كان بعضهم مكبلين معاً من كواحلهم بينما كانت سيقان الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة في قطع معدنية كبيرة، وفق ما شاهد صحافي من وكالة رويترز. وذكرت الشرطة أن المبنى يضم مدرسة إسلامية، وأن سبعة أشخاص اعتُقلوا بعد مداهمتها أول من أمس. ولم يتضح منذ متى احتُجز الأطفال في المكان.

وقال ياكوبو سابو، الناطق باسم شرطة كادونا: «حكومة الولاية تقدّم الطعام الآن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فأكثر، تعرفنا إلى طفلين من بوركينا فاسو، أما معظم الأطفال فقد أحضرهم آباؤهم إلى المدرسة في وقت سابق من ولايات شمال نيجريا في الأغلب». وذكر أن المعتقلين كانوا معلمين في المدرسة. وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن الأطفال تعرضوا للتعذيب والتجويع والانتهاكات الجنسية.