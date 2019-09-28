مخاوف تنظيمية تهدد بتأجيل إطلاق «فيسبوك ليبرا»

المصدر: ■ جنيف - رويترز

أبلغ مدير المؤسسة المشرفة على عملة ليبرا المشفرة رويترز أن إطلاق فيسبوك للعملة قد يتأجل من أجل معالجة بواعث القلق التنظيمية المثارة في أنحاء العالم.

كانت فيسبوك أعلنت قبل 3 أشهر خططا لإطلاق العملة الرقمية في يونيو 2020، في شراكة مع الأعضاء الآخرين باتحاد ليبرا الذي أقامته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لإدارة المشروع.

لكن المحاولة الهادفة لنشر استخدام العملات الرقمية لاقت تشككاً تنظيمياً وسياسياً عالمياً منذ ذلك الحين، مع تعهد فرنسا وألمانيا بمنع ليبرا من التداول في أوروبا.

وقال برتراند بيريز، العضو المنتدب لاتحاد ليبرا الذي مقره جنيف، إن النقاشات مستمرة مع الجهات التنظيمية في أوروبا وأماكن أخرى لتهدئة المخاوف.

وقال بيريز عن موعد يونيو 2020 المقرر لإطلاق العملة «عندما (أصدرنا) الإعلان في يونيو، كان ذلك نجمنا الهادي،» مضيفاً أن تأجيلاً لربع سنة أو ربعين لن يكون مشكلة.

وتابع «المهم هو أن نمتثل لمتطلبات الجهات التنظيمية وأن نكون على يقين من مشاركتهم لنا وارتياحهم التام لحلولنا».

وقال في مقابلة بمقر الأمم المتحدة في جنيف «نعي أنه سيتعين علينا أن نجيب عن العديد من الأسئلة من الجهات التنظيمية على ضفتي الأطلسي، ومن أجزاء أخرى من العالم».

وستكون ليبرا، التي أُعلنت في إطار مساعي فيسبوك لدخول مجال التجارة الإلكترونية، مدعومة باحتياطي أصول حقيقية، بما في ذلك ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، مع خضوعها لإشراف الاتحاد المؤلف من 28 عضواً ويستهدف ذلك الهيكل تدعيم الثقة واحتواء تقلبات الأسعار المستشرية في العملات المشفرة بما يجعلها غير عملية للتجارة والمدفوعات.

وفي الأسبوع الماضي، قال ديفيد ماركوس، المسؤول التنفيذي الذي يقود المشروع في فيسبوك، إن الشركة مازالت تستهدف إطلاق العملة الرقمية في 2020.

وأبلغ صحيفة ان.زد.زد السويسرية «الهدف مازال يتمثل في إطلاق ليبرا العام القادم.. حتى ذلك الحين، سيتعين علينا معالجة جميع الأسئلة على النحو الملائم، وخلق مناخ تنظيمي مناسب».

يضطلع الاتحاد حتى الآن بدور أقل من فيسبوك في إدارة المشروع، لكن بيريز شدد على أنه مستقل عن عملاق التواصل الاجتماعي الذي سيكون له صوت واحد شأنه شأن سائر الأعضاء في صناعة القرار داخل الاتحاد.

يضم الاتحاد أيضاً فودافون وباي بال وماستركارد وفيزا، ويعتزم ضم أعضاء آخرين في المستقبل القريب بما في ذلك بنوك.