ترامب: رفضنا طلب إيران رفع العقوبات مقابل محادثات

المصدر: ■ عواصم - وكالات

كذّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم إيران بعرض واشنطن رفع العقوبات عن طهران لتسهيل عقد اجتماع، مشيراً إلى أنّه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات.

وكتب ترامب على «تويتر»: «إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا!».

وزعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنّ الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.

تحذير

على صعيد متصل، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، عن أن الاتحاد الأوروبي حذّر إيران سراً من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل إذا مضت طهران في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق.

وذكرت الصحيفة، أن التحذير الموجه لإيران تم الاتفاق عليه مسبقاً من قبل الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية 2015 أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم إصداره في اجتماع الأربعاء الماضي.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسمياً مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر.

تفعيل آلية

ونقلت «الغارديان» عن أحد المصادر قوله، إن الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه. ووفقاً للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين 30 يوماً لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

في الأثناء، أظهرت بيانات «ريفينيتيف» لتعقب حركة السفن، أن الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا، واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو الماضي، بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس، أمس. وأكّدت الشركة المالكة للناقلة، مغادرتها المياه الإيرانية، بعد أن ظلت محتجزة منذ يوليو.

وقالت الشركة السويدية، إن السفينة ستينا إمبيرو غادرت ميناء بندر عباس، أمس. وقال إيريك هانل الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك، المالكة للناقلة في رسالة نصية: «وصلت السفينة المياه الدولية» مضيفاً أنّ أحد المسؤولين في السفينة أبلغنا بأنّ كل أفراد الطاقم بأمان ومعنوياتهم مرتفعة بعد الإفراج عنهم». وأضاف أن الطاقم سيخضع لفحوص طبية وسيجري الاستماع إلى إفاداتهم قبل العودة لأسرهم.