بيونغيانغ لا تستبعد عقد قمّة جديدة مع الرئيس الأمريكي

المصدر: ■ عواصم - وكالات

أشادت كوريا الشمالية، أمس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بأنه حكيم وشجاع، معتبرةً أنه يختلف عن سياسيّين آخرين في واشنطن لديهم هوَس نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقال كيم كي غوان، المستشار في وزارة الخارجيّة، إنّ فكرة عقد قمّة جديدة بين ترامب وكيم جونغ-أون، حاضرةٌ جداً هذه الأيام في الولايات المتّحدة. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الكورية الشمالية، تطرّق المستشار بشكل إيجابي إلى اللقاءات الثلاثة السّابقة بين كيم وترامب في سنغافورة في 2018، وفي هانوي في فبراير الماضي، وفي المنطقة المنزوعة السّلاح التي تفصل الكوريّتين في يونيو.

وقال المستشار الكوري الشمالي إنّ تلك اللقاءات كانت مناسبات تاريخيّة أتاحت للرجلين أن يُعبّرا عن إرادتهما السياسيّة بأن يضعا حداً للعداء في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنّه رغم أنّ كوريا الشماليّة بذلت منذ تلك القمم جهوداً صادقة لبناء الثّقة، فإنّ الولايات المتحدة استأنفت مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وعزّزت عقوباتها على بيونغيانغ. وأبدى كيم كي غوان استياءه بسبب فرض مسؤولين أمريكيّين لم يُسمِّهم شرطاً مسبقاً على كوريا الشماليّة يتمثّل بتخلّيها عن ترسانتها النوويّة من أجل تحسين العلاقات.