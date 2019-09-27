أفغانستان تدفع بـ100 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

نشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي، أمس، لحراسة مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقرر لها غداً السبت.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل تهديد حركة طالبان بتعطيل الانتخابات بتفجيرات انتحارية وهجمات صاروخية.

ومن بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 18، يتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس أشرف غني بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وسيلعب الفائز دوراً مهماً في عملية تحقيق السلام مع «طالبان» والمساعي لإحياء المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة التي توقفت الشهر الجاري. وذكر مسؤولو أمن ودبلوماسيون غربيون في كابول أن القوات الأمريكية ستقدم أيضاً دعماً جوياً للقوات الأفغانية في تأمين أكثر من 29500 مركز اقتراع في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية.

ويخوض 18 مرشحاً الانتخابات التي تنحصر المنافسة فيها بين أشرف غني (70 عاماً)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاماً)، وحنيف أتمارا (50 عاماً) مستشار الأمن القومي السابق. ومن بين المرشحين أيضاً أحمد والي مسعود، دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى «الحزب الإسلامي». كابول ـ وكالات