بيلوسي: لسنا متسرّعين لإصدار حكم على ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس، لسنا في عجلة من أمرنا لإصدار حكم على الرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضافت بيلوسي: «نحتاج لإجراء تحقيق أولاً»، موضحة أن البيت الأبيض يسعى إلى التكتم على ترامب بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني، مشيرة إلى أن ترامب خان القسم الرئاسي والأمن القومي لبلاده.

وقالت: إنها محاولة للتكتم على محتوى مكالمة أدت إلى شكوى قدمها عميل استخبارات وأكد فيها أن ترامب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وأظهرت وثيقة شكوى لعميل استخبارات نشرت، أمس، أن ترامب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع زيلينسكي.

وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى التي نشرها الكونغرس، «تلقيت معلومات من مسؤولين أمريكيين عديدين أن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه لتأمين تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020».