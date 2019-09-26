إيران توسع تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي، الخميس، إن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.

وأظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب"، وفق ما ذكرت رويترز.