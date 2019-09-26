تفجير بقندهار يقتل 4 مدنيين بينهم صحافي وطفل

المصدر: قندهار - وكالات

لقي أربعة مدنيين على الأقل، بينهم صحفي وطفل، حتفهم في انفجار وقع بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال نصرت رحيمي، أحد الناطقين باسم وزارة الداخلية، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان انفجرت الساعة الثامنة مساء الثلاثاء في المنطقة الرابعة بمدينة قندهار.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم صحفي بمحطة إذاعية وطفل. وتابع أن الانفجار أسفر عن إصابة 6 مدنيين على الأقل بينهم امرأة وطفل.

وطبقاً لتقارير، وقع الانفجار بالقرب من مقر الحملة الانتخابية للرئيس محمد أشرف غني.

والصحفي، عبد الحميد هوتكي، أول صحفي يقتل في هجوم خلال الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم السبت، وهي رابع انتخابات تشهدها أفغانستان منذ أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان في عام 2001. وتعهدت الحركة بعرقلة الانتخابات.

وقال صديق الله خليق، مدير محطة هيواد التلفزيونية التي يعمل بها هوتكي: «أصيب مراسلنا في الانفجار الذي استهدف مكتب حملة غني يوم الثلاثاء، وتوفي بسبب إصاباته البالغة».

واتهم ناطق باسم وزارة الداخلية حركة طالبان بتنفيذ الهجوم. وكانت الحركة قد استهدفت تجمعاً انتخابياً لغني في الأسبوع الماضي في مدينة شاريكار بوسط البلاد، ما أودى بحياة 26 شخصاً. ولم تعلّق طالبان على الانفجار.