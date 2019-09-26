تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب «ليكود» اليميني بعدما فشلت محادثات تقاسم السلطة مع منافسه حزب «أزرق أبيض» الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة بيني غانتس.

وبعد مرور ثمانية أيام على انتهاء انتخابات غير حاسمة، لا يبدو أنّ هناك طريقاً واضحاً أمام نتانياهو لفترة ولاية خامسة في المنصب، إذ يحتاج تكتل اليمين بقيادة «ليكود» والأحزاب الدينية معه لستة مقاعد ليشكل غالبية تؤهله للحكم في البرلمان البالغ عدد مقاعده 120.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات عن تقدم «أزرق أبيض» بحصوله على 33 مقعداً، بينما حل «ليكود» في المركز الثاني بحصوله على 32 مقعداً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء ترشيح ريفلين لنتانياهو الذي جدد دعوة منافسه الرئيسي غانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة ائتلافية. وأعلن غانتس رفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة نتانياهو الذي «سيواجه قراراً اتهامياً». وأمام نتانياهو 28 يوماً حتى يشكل حكومته مع إمكانية التمديد 14 يوماً.