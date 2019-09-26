نجاة رئيس المحكمة العسكرية في الصومال من الاغتيال

المصدر: مقديشو - وكالات

نجا رئيس المحكمة العسكرية في الصومال أمس، من محاولة اغتيال نفذها مسلحو حركة الشباب الإرهابية. ويعتقد أن الجنرال حسن النور شوتي، الذي استهدف أثناء تواجده ضمن قافلة مع مسؤولين عسكريين آخرين، هدفاً لحركة الشباب، حيث إن المحكمة أصدرت أحكام إعدام بحق عدد من مسلحي الحركة.

وقال علي حسن كولمي، أحد رجال الشرطة: «قافلته اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق». وأسفر الانفجار الذي وقع على الطريق بين العاصمة مقديشو ومنطقة افجوي، عن إلحاق أضرار بالسيارة المصفحة التي كان على متنها شوتي.

ولم يصب شوتي أو أي مسؤول بارز، ولكن أودى الانفجار بحياة اثنين من حراسه، بحسب الشرطة. ولقي ثلاثة جنود صوماليين أمس حتفهم إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، في منطقة «تاليه» بالعاصمة، وذلك وفقاً لما قاله المسؤول الأمني محمد حسين، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الحادث.

إلى ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه تم تعيين الجنرال أنطونيو بليلز بالاو قائداً لعمليات مهمة الاتحاد الأوروبي «أتالانتا» العاملة في الصومال، ابتداء من أول أكتوبر 2019. ويستلم بالاو القيادة من نائب الأدميرال أنطونيو مارتوريل لاكاف.