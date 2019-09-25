19 قتيلاً و300 جريح في زلزال ضرب باكستان

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

أدت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، أمس، في القسم الباكستاني من كشمير وألحقت أضراراً بمساكن وبنى تحتية. وبحسب معهد الدراسات الجيولوجية الأمريكي فإن مركز الزلزال كان على بعد 22.3 كلم شمال مدينة جيلوم على الحدود بين ولاية البنجاب وإقليم كشمير الخاضع لسيطرة باكستان.

وقال الجيولوجي الباكستاني محمد رياض إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات «شعر به السكان في أغلب مناطق ولاية البنجاب وبعض أجزاء ولاية خيبر باختونخوا» شمال غرب باكستان مضيفاً «أن الأسوأ سجل في ميربور» في كشمير القريبة من مركز الهزة.

وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إنّ «19 شخصاً قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا».