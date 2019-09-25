وفاة متدرب عسكري تعذيباً في الفلبين

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

استقال رئيس المدرسة العسكرية العليا في الفلبين، أمس، بعد وفاة متدرب بسبب ما تردد أنه عملية تعذيب، وهو أمر غير قانوني في البلاد. وقال الليفتنانت جنرال روني إيفانجليستا، المشرف على الأكاديمية العسكرية الفلبينية، إنه والبريجادير بارتولوم باكارو، رئيس فيلق الطلاب، استقالا «ليظهرا للشعب الفلبيني ما يجب أن تكون عليه مسؤولية القيادة».

وقدم المسؤولان استقالتيهما بعد أن تم تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم في وفاة المتدرب داروين دورميتوريو (20 عاماً) في تحقيق داخلي.

وقال إيفانجيليستا في بيان، إن إجراءات الملاحقة القضائية جارية، وإن «آخر إجراء تطالب به هذه المؤسسة العسكرية العظيمة هو أن تتحمل القيادة مسؤولية ما حدث».