الهند تشكر الإمارات على شحنة غاز عاجلة

المصدر: دبي- سيد صالح

أعرب دارمندرا برادان، وزير النفط والغاز الطبيعي في الحكومة الهندية، عن شكره للإمارات على إمدادها للهند بشحنتين إضافيتين من الغاز النفطي المسال.

كما تقدم الوزير الهندي بالشكر إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

وغرد برادان عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلاً: «أود أن أشكر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، لإمداده لنا بشحنتين إضافيتين من الغاز النفطي المسال بصفة عاجلة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز النفطي المسال خلال موسم الاحتفالات المقبل. وستصل الشحنتان خلال الأسبوعين المقبلين».