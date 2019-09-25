روسيا تتهم أمريكا بالامتناع عن منح تأشيرات لوفدها

المصدر: موسكو - د.ب.أ

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بالامتناع عن منح تأشيرات لأعضاء من الوفد الروسي المشارك في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما حال بينهم وبين السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية.

ومن المفترض على وجه العموم أن تقوم الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، بتمكين المندوبين الرسميين من الحضور. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في سبتمبر من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن واحداً، على الأقل، من أعضاء الوفد الروسي الذين ذكرت التقارير أنهم لم يحصلوا على تأشيرة الدخول، وهو النائب البارز قسطنطين كوساتشيف، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية على خلفية دور روسيا في الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية، إن رفض منح التأشيرات كان بمثابة «عدم احترام لا يحتمل» وعدم امتثال من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. وأضافت أنه تم رفض منح التأشيرات بحجة أنه تم تقديم الطلبات مبكراً للغاية، على الرغم من أنه في الواقع تم تقديمها في الإطار الزمني الذي أقره الدبلوماسيون الأمريكيون. ووصف الكرملين الموقف «بالمقلق وغير المقبول إطلاقاً»، وقال إن روسيا سوف تدرس «الرد بصورة حازمة».