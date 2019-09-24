مقتل 7 تلاميذ إثر انهيار مدرسة في كينيا

المصدر: نيروبي - د.ب.أ

أعلن ناطق حكومي أن سبعة تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون بعد انهيار حجرة دراسة في مدرسة ابتدائية بالعاصمة الكينية نيروبي في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال «الكولونيل سايروس أوجونا» في مؤتمر صحفي: إن الفصل الدراسي في مدرسة «بريشوس تالنت أكاديمي» الواقعة في ضاحية داجوريتي غربي نيروبي، انهار في الساعة 07:30 صباحاً.

وصرح أحد قادة المجتمع المحلي بأنه تم نقل الضحايا الأوائل إلى مستشفى كاثوليكي قريب بدراجة نارية، لأن سيارات الإسعاف استغرقت ساعة ونصف الساعة للوصول. وأعلن الصليب الأحمر عبر حسابه على «تويتر» أنه أنشأ مكتباً للمعلومات والتتبع ويتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحادث.

وأدان أولياء الأمور والسكان إدارة المدرسة لما أسموه «سوء حالة» المبنى المنهار، وقال أحد أولياء الأمور إن المبنى المنهار كانت جدرانه من الصفائح الحديدية، وهو مبنى من طابق واحد سطحه خرساني.