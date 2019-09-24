20 قتيلاً باضطرابات في إقليم بابوا الإندونيسي

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

قُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر اندلاع اضطرابات جديدة في إقليم بابوا بإندونيسيا، أمس، حيث احترق بعض الضحايا حتى الموت في متاجر أضرم متظاهرون النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات.

وقال الناطق باسم الجيش في بابوا، إيكو داريانتو «قتل معظمهم حرقاً»، مشيراً إلى احتمال ارتفاع الحصيلة «كون كثيرين علقوا في الأكشاك المشتعلة».

وشهدت بابوا أسابيع من التظاهرات العنيفة للاحتجاج على العنصرية، وسط دعوات لمنح المنطقة الفقيرة حكماً ذاتياً.

وتوفي 16 شخصاً في مدينة وامينا، حيث تظاهر المئات وأحرقوا مقراً تابعاً للحكومة، وغيره من المباني في وقت سابق من أمس، بحسب السلطات.

وذكر داريانتو أن ثلاثة فقط من الضحايا هم من أهالي بابوا، مضيفاً أن جندياً وثلاثة مدنيين قتلوا كذلك في عاصمة الإقليم جايابورا، حيث وقعت صدامات بين عناصر الأمن ومتظاهرين ألقوا الحجارة عليهم. وأفاد الجيش بأن الجندي قتل طعناً. وتم اعتقال نحو 300 شخص على صلة بالتظاهرات، بحسب داريانتو، الذي أشار إلى إصابة حوالى 65 بجروح.