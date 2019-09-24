40 مدنياً ضحايا غارة على حفل زفاف في هلمند

المصدر: قندهار - وكالات

تحقق السلطات الأفغانية في التقارير التي أشارت إلى مقتل 40 مدنياً، بينهم أطفال في غارة جويّة شُنّت خلال حفل زواج في ولاية هلمند الجنوبية، وفق ما أفاد مسؤولون أمس.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أنها ستنشر نتائج التحقيق في العملية التي وقعت في منطقة موسى قلعة خلال الليلة قبل الماضية، بعد أقل من أسبوع على مقتل تسعة مدنيين على الأقل بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في ولاية ننغرهار شرق كابول.

وقال النائبان عن الإقليم محمد ظافر صادقي وغلام والي أفغان، إن 15 مدنياً قتلوا، فيما ذكر عضو المجلس الإقليمي ماجد أخوندزادا أن 40 فرداً سقطوا. وقال إن وقت القصف لم يكن هناك أي من أعضاء طالبان في المنطقة.

وأفاد حاكم هلمند بأن 14 عنصراً من طالبان وستة أجانب «قتلوا في ضربات جويّة نفذتها قوات أفغانية خاصة»، مضيفاً في بيان أن السلطات تحقق في التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين.