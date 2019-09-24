أوروبا تحذّر من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن «بريكست»

المصدر: لندن، برلين - وكالات

أعلن كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، أمس، أن موقف لندن الحالي لا يوفّر أي «أساس للتوصل إلى اتفاق» ينظّم مغادرتها التكتل.

وقال بارنييه في برلين، حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه «بناء على طريقة التفكير البريطانية الحالية، يصعب رؤية الكيفية التي يمكن التوصل من خلالها إلى حل عمليّ من الناحية القانونية يحقق جميع أهداف شبكة الأمان».

وتهدف «شبكة الأمان» إلى ضمان عدم قيام أي حدود فعلية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية إلى جانب حماية السوق الأوروبية الموحدة.

وجاء تقييم بارنييه المتشائم للمفاوضات بين بروكسل ولندن عقب لقائه الأسبوع الماضي بنظيره البريطاني ستيفن باركلي.

ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات هذا الأسبوع في بروكسل ونيويورك، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال بارنييه للصحافيين «لا نزال منفتحين على المحادثات وعلى تحقيق تقدم والاستماع إلى الأفكار الجديدة من الجانب البريطاني في ما يتعلق كذلك بالعلاقة المستقبلية».

لكنه شدد أن على لندن إيجاد حلّ لإنهاء الجمود. وصرّح «الكرة في ملعب البريطانيين».

وتبدو بريطانيا في طريقها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق بينما تواجه خطر حدوث اضطرابات اقتصادية.