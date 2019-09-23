مايكل بلومبرغ يسخر من ترامب خلال قمة المناخ

المصدر: د ب ا

سخر عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن حضر بشكل غير متوقع في قمة الامم المتحدة للمناخ.

وقال بلومبرغ: "نشكرك على الحضور إيها الرئيس ترامب.. ونأمل أن تكون مناقشاتنا مفيدة بالنسبة لك أثناء وضع سياسة المناخ".

ويذكر أن الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي يعتبر من أقطاب صناعة الاعلام، وهو من المطالبين بضرورة أن تهتم الولايات المتحدة بقضية تغير المناخ.

ولم يكن من المقرر أن يحضر ترامب فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ، غير أنه جلس وسط الحاضرين واستمع إلى خطبتين قصيرتين، ولكنه غادر قبل أن يصعد بلومبرغ إلى المنصة لإلقاء كلمته.