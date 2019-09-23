قتيل و 21 جريحا جراء إعصار "تاباه" جنوب شرق كوريا الجنوبية

المصدر: وام

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء إعصار "تاباه" الذي ضرب مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن الإعصار دمر منزلاً بمنطقة "جينكو" في بوسان مما أدى الى مقتل صاحبة المنزل فيما شهدت المدينة حالات تكسر ألواح المتاجر والنوافذ وأجهزة التحكم في المرور ومصابيح المرور وتعطلها.

وتم استئناف الرحلات الجوية من مطار كيميه في المدينة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بعد أن ألغيت 215 رحلة جوية جراء الرياح القوية، كما جرى استعادة التيار الكهربائي في 3,256 منزلاً في 10 أحياء في المدينة بالوقت الراهن.