مقتل مسلّحَين من طالبان و9 من «داعش» باشتباكات في أفغانستان

المصدر: ننكارهار - وكالات

أعلنت السلطات المحلية بإقليم ننكارهار شرقي أفغانستان، أمس، أن مسلحين من الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان اشتبكوا مع آخرين من تنظيم «داعش» بالإقليم، ما أسفر عن مقتل تسعة من «داعش» واثنين من طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وقال مكتب الحاكم في ننكارهار، في بيان، إن عناصر طالبان اشتبكت مع عناصر داعش في منطقة خوجياني بالإقليم الليلة قبل الماضية. وأضاف البيان أن مسلحي طالبان قتلوا 9 مسلحين من حركة «خراسان» التابعة لداعش، خلال الاشتباك الذي استمر 5 ساعات.

وإضافة إلى ذلك، قتل مسلحو داعش مسلحين اثنين من الوحدة الحمراء التابعة لطالبان وأصابوا اثنين آخرين.

ولم تعلّق طالبان ولا داعش على القتال الأخير حتى الآن.