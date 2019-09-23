صدامات في هونغ كونغ وفشل المتظاهرين بتعطيل المطار

المصدر: هونغ كونغ - أ.ف.ب

اندلعت صدامات، أمس، بين متظاهرين مطالبين بالديمقراطية وشرطة مكافحة الشغب خارج مركز تسوّق في هونغ كونغ، حيث خرّب بعض الناشطين محطة قطارات قريبة وشوهوا العلم الصيني، لكن بدون أن ينجحوا في تعطيل حركة الملاحة في مطار المدينة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في منطقة شا تين (شمال). وخفضت السلطات عدد الرحلات بالقطارات والحافلات إلى مطار المدينة، بينما عززت الشرطة عمليات التفتيش في محاولة لمنع الحشود من التجمّع فيه. واستهدف المتظاهرون المطالبون بمزيد من الحقوق الديمقراطية وبمحاسبة الشرطة، مراراً المطار الذي يعد الثامن في العالم لجهة حركة المسافرين.

وصدرت دعوات على صفحات على الإنترنت تستخدمها الحركة المدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ لإجراء «اختبار» لقدرة المطار على التحمّل، أمس، عبر تعطيل حركة النقل أو احتلال مبانٍ.

وبدلاً من ذلك، تجمّع الآلاف داخل مركز تسوق في بلدة شا تين، حيث رددوا الأغاني المرتبطة بالحركة الاحتجاجية، في آخر تجمّع ضمن 16 عطلة نهاية أسبوع على التوالي تشهد تظاهرات وصدامات.