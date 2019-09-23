مقتل زوجين من الروهينغا خلال اشتباك في بنغلاديش

المصدر: دكا - د.ب.أ

لقي زوجان من أقلية الروهينغا حتفهما خلال ما وصفته الشرطة في بنغلاديش بالاشتباك، بالقرب من مخيم للاجئين.

وقال رجل الشرطة براديب كومار داس إن بعض الضباط اصطحبوا الزوجين، اللذين تم إلقاء القبض عليهما للاشتباه في تورطهما في جريمتي خطف وقتل، لموقع بالقرب من تل في جنوب شرقي بنغلاديش للبحث عن مشتبه به ثالث.

وقالت الشرطة إنه بمجرد وصولهم إلى الموقع بالقرب من مخيم ليدا روهينغا، أطلق المشتبه به الثالث الرصاص عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار. ولقي الزوجان حتفهما خلال الاشتباك.

وتم العثور على قطعتي سلاح و11 طلقة في موقع الحادث. وكان اثنان من أفراد أقلية الروهينغا ومواطن بنغلاديشي، يشتبه في أنهم تجار مخدرات، قتلوا الخميس الماضي بالقرب من مخيم في منطقة تيكناف.