10 آلاف مصاب بحمى الضنك في باكستان

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

أظهرت الاختبارات إصابة عشرة آلاف شخص على الأقل بحمى الضنك في باكستان، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة، طبقاً لما ذكرته شبكة «جيو.نيوز» التلفزيونية الباكستانية أمس.

وفي كلمته أمام مؤتمر صحافي، قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء للخدمات واللوائح وعمليات التنسيق الخاصة بالصحة العامة، ظفر ميرزا: «إن الحكومة الاتحادية تجري عملية تنسيق مع الأقاليم للحد من تفشي حمى الضنك، وتضافر جهودها لإجراء مراجعة على ذلك».

وأضاف ميرزا: «تم إقامة مركز عمليات للسيطرة على حمى الضنك في إسلام أباد، سيقوم بمراجعة يومية للوضع المتعلق بحمى الضنك في مختلف أنحاء البلاد عبر مراجعة الخطوات التي تتخذها البلاد للسيطرة عليه».

وقال، إن خطين ساخنين سيعملان على مدار الساعة وسيرد أطباء من ذوي الخبرة على استفسارات متعلقة بحمى الضنك للعامة.