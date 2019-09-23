الرئيس الأمريكي يدافع عن اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني

المصدر: واشنطن-وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه لم يقل أي شيء غير صحيح، أثناء اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت تقارير بأنه ألح خلاله على إجراء تحقيق بشأن جو بايدن، النائب السابق للرئيس الأمريكي وابنه.

وقال ترامب للصحافيين إنه أجرى اتصالاً رائعاً مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم 25 يوليو الماضي، وإنه لا توجد مشكلة في أن يدلي محاميه الخاص، رودولف جولياني، بشهادته أمام الكونغرس.

وقال ترامب إن بايدن، وهو مرشح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة، ارتكب خطأ بقوله إنه لم يتحدث مع ابنه.

وأضاف «تحدث مع ابنه بالفعل، وكذب مرة أخرى». وتابع «لا أسعى لإيذاء بايدن، لكنه قام بعمل غير شريف على الإطلاق».

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى ضرورة التحقيق مع جو بايدن، إذا أثبتت الأدلة أنه تدخل على نحو غير ملائم لحماية ابنه من تحقيق في أوكرانيا.

وقال بومبيو «أعتقد أن بايدن لو تصرف على نحو غير ملائم، إذا كان يحمي ابنه، وتدخل لدى القيادة الأوكرانية بطريقة فاسدة، أعتقد أننا بحاجة لمعرفة حقيقة ما حدث».