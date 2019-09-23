ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين

المصدر: واشنطن-وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر ترامب، للصحافيين، أنه تمت برمجة 15 اجتماعاً ولقاء خلال وجوده في نيويورك، مضيفاً «الاجتماع مع إيران ليس ضمن الجدول».

وسيتوجه رئيس الولايات المتحدة إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام. وقال قبل أيام إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية.

قضايا وتحديات

وينتظر أن يشارك قادة العالم في عدد من المؤتمرات واللقاءات رفيعة المستوى، التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

وتصاعدت التوترات في منطقة الخليج العربي في أعقاب هجوم، قبل أيام، على منشآت نفطية هامة تابعة لـ «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، قدمت الرياض أدلة دامغة على أنه تم بأسلحة إيرانية، ولم يأتِ من اليمن.