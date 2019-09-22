إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار تاباه

المصدر: د ب ا

ألغت عدة شركات طيران باليابان أكثر من 400 رحلة جوية اليوم الأحد بسبب إعصار تاباه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 118 رحلة، في حين ألغت شركة أول نيبون الجوية 131 رحلة جوية.

وكان مسؤولو الارصاد قد أعلنوا أنه من المحتمل أن يقترب إعصار تاباه من جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان اليوم .

وقالت هيئة الارصاد إنه في منتصف اليوم، كان إعصار تاباه فوق بحر الصين الشرقي، ويتحرك باتجاه شمال- شمال شرق بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى شمال اليابان غدا الاثنين.