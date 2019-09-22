مالطا ترفض 180 مهاجراً

المصدر: فاليتا - رويترز

نُقلت مجموعة تضم 265 مهاجراً إلى مالطا أمس، بينهم 36 كانوا على متن سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، لكن مشغلي السفينة اشتكوا من أن الجزيرة رفضت إنزال أكثر من 180 مهاجراً آخرين من على متن السفينة.

وقالت القوات المسلحة بمالطا إنه جرى إنقاذ 229 مهاجراً من ثلاثة قوارب كانت في مأزق داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة للجزيرة. ونُقل 36 مهاجراً آخرون إلى زورق دورية تابع لمالطا من السفينة (أوشن فايكنج)، التي أنقذتهم في منطقة البحث والإنقاذ.

والوافدون هم رابع مجموعة تصل إلى الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في غضون أسبوع. لكن منظمة أطباء بلا حدود، التي تشارك في إدارة السفينة، قالت في تغريدة على «تويتر» إن 182 ناجياً من عمليات إنقاذ أخرى، بينهم طفل حديث الولادة وأطفال وامرأة حبلى، ما زالوا عالقين على السفينة.