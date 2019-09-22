قتيلان و6 جرحى بانفجار في أفغانستان

المصدر: كابول ـ د.ب.أ

قُتل مدنيان اثنان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وأكد قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان، وقوع الحادث، قائلاً إن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة ستة مدنيين. من جهته، قال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف سيارة مدنيين في منطقة سبين بولداك الليلة قبل الماضية. وأضاف أن مركبة كانت تقل ركاباً مدنيين اصطدمت بقنبلة زرعت على جانب الطريق في منطقة ناوا.

ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك حركة طالبان، مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار. وذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن 1366 مدنياً على الأقل قُتلوا وأصيب ما يقرب من 2500 آخرين في الفترة من الأول من يناير حتى نهاية يونيو الماضيين. وأضافت يوناما أنها قلقة للغاية من زيادة عدد الضحايا المدنيين بسبب استخدام قنابل محلية الصنع.