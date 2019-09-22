اليونان تعتقل متهماً لبنانياً

أعلنت الشرطة اليونانية، في بيان، أمس، توقيف لبناني متهم بالمشاركة في عملية اختطاف طائرة عام 1985 وبقتل مسافر أمريكي. وقُبض على هذا الرجل البالغ من العمر 65 عاماً في جزيرة ميكونوس بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا، على ما قالت الشرطة اليونانية في بيانها، ولكن من دون أن تفصح عن هويته. وتبحث ألمانيا عن الرجل بسبب خطف الطائرة وبسبب عملية خطف أخرى وقعت عام 1987. وقالت وسائل إعلام يونانية إنّ هذا اللبناني شارك في تحويل مسار طائرة «تي دبليو إيه 847» بعيد إقلاعها في 14 يونيو 1985. أثينا - أ.ف.ب

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