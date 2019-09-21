بيونغيانغ ترحّب باقتراح ترامب تجربة «أسلوب جديد»

المصدر: ■ البيان ـ وكالات

أشاد كبير المفاوضين الكوريين الشماليين، في المباحثات مع الولايات المتحدة، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجربة «أسلوب جديد» في المفاوضات، مرحّباً بإقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، قال كيم ميونغ غيل كبير موفدي كوريا الشمالية لمباحثات مستوى فريق العمل مع واشنطن، إنّ تصريح ترامب يبرز التصور السياسي للرئيس ترامب، واصفاً الأمر بالقرار السياسي الحكيم.

وأضاف: «في الوقت الراهن لست متأكداً تماماً ما الذي يقصده باقتراحه أسلوب جديد، يبدو أنه أراد الإشارة إلى أنّ الحل التدريجي الذي يبدأ بالأمور الممكنة أولاً مع بناء الثقة في بعضنا البعض سيكون الخيار الأفضل». ووصف كيم ميونغ غيل، بولتون بأنه مثير المشكلات السيىء الذي اعتاد على مواجهة كل شيء من خلال طريقة تفكيره التي عفا عليها الزمن.

وأقال ترامب، بولتون من منصبه الأسبوع الماضي، في قرار كشف عن انقسامات عميقة بينهما في ملفات السياسة الخارجية بما في ذلك المفاوضات النووية مع بيونغيانغ. وقال ترامب أول من أمس، إنّه يدرس تجربة أسلوب جديد في المباحثات مع كوريا الشمالية، والمتعثرة منذ انهيار قمته الثانية مع الزعيم كيم جونغ اون في فبراير الماضي.

وانتقد ترامب تصريحات بولتون، بأن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي، يجب أن تكون نموذجاً لكوريا الشمالية.